Куча фейков о вычетах. Люди верят и заваливают налоговиков заявлениями

Видеоролик с инструкцией «о получении социального вычета по дополнительным взносам» распространяется в мессенджерах и соцсетях.

Авторы видео называют выдуманный возврат вычетом «на обязательное пенсионное страхование» и уверяют, что его может получить любой работающий житель России.

Доверившись распространителям ложной информации, запросы на получение несуществующего вычета начали поступать от граждан в налоговые инспекции. Так, например, в Алтайском крае в налоговые инспекции подано уже 500 таких заявлений. В УФНС по Новосибирской области также сообщили о сотнях таких обращений.

Но люди получат отказ.

«Согласно действующему законодательству, налоговая служба предоставляет социальный вычет „по расходам на накопительную часть трудовой пенсии“. Однако и его вправе получить лишь тот налогоплательщик, который уплатил дополнительные взносы на накопительную часть трудовой пенсии за свой счет. Если же дополнительные взносы на накопительную часть пенсии за налогоплательщика уплачивал его работодатель, право на социальный налоговый вычет физическое лицо не имеет. В декларациях, заполненных с использованием видеоролика, налогоплательщиками заявлены суммы заработной платы, отраженные в Справке о состоянии счета в Пенсионном фонде России, с которых работодателями исчислены страховые взносы. В таком случае вычет нормами НК РФ не предусмотрен», — пояснили в УФНС по Алтайскому краю.