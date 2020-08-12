Учеников младших классов должны обеспечивать горячими обедами. 25% школ к этому не готовы

Путин поручил проработать вопрос с организацией горячего питания во всех школах для учеников младших классов.

Об этом он напомнил на совещании с правительстволм 11 августа.

«Нужно, чтобы все школы, чтобы все ученики во всех школах Российской Федерации пользовались теми льготами — по сути, это льгота, бесплатное питание для учеников младших классов, — чтобы все дети в стране имели такую возможность и чтобы все семьи этим могли воспользоваться» — сказал президент.

Также он предложил продумать вопрос обеспечения в случаях с малокомплектными школами, где нет планов строительства столовых или буфетов. Интересно, прямо в классах кормить будут? А как на это Роспотребнадзор посмотрит?

Также Путин обратил внимание на то, что 25% школ не готовы обеспечивать учеников обедами:

"Вроде бы 75 процентов – это много. Но хочу сказать, что 25 процентов неготовых школ – вот это много. Вот это много. И я хочу знать, когда все российские школы готовы будут к этой полноценной работе, к обеспечению горячим питанием всех учеников младших классов".

И поручил с этим разобраться.

О необходимости обеспечить школьников обедами президент говорил еще во время послания Федеральному собранию в начале года.

По материалам Кремлин.ру.