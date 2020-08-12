Утверждена форма заявления о внесудебном банкротстве граждан

Утверждена форма заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке. Приказ Минэкономразвития от 04.08.2020 № 497 опубликован и вступит в силу с 1 сентября 2020 года.

Именно с 1 сентября этого года вступят в силу поправки внесенные в закон о банкротстве Федеральным законом от 31.07.2020 № 289-ФЗ.

Гражданин сможет подать в МФЦ заявление о признании банкротом, если:

общий размер неисполненных денежных обязательств составляет не менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей,

на дату подачи заявления в отношении его окончено (не возбуждено иное) исполнительное производство в связи с возвращением исполнительного документа взыскателю.

При подаче такого заявления гражданин обязан представить список всех известных ему кредиторов.

Обращаться с заявлением нужно в МФЦ по месту жительства или месту пребывания