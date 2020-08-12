Срок обращения за субсидией на профилактику коронавируса продлят до 15 сентября

Разработаны поправки в Постановление Правительства от 02.07.2020 № 976, которым утверждены правила предоставления субсидии субъектам МСП и социально ориентированным НКО на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Согласно действующим правилам обратиться за субсидией можно до 15 августа.

Этот срок будет продлен на месяц — до 15 сентября.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что освоение средств субсидии составляет сейчас около 50 %, поэтому срок обращения за ней решили продлить.