Тинькофф Бизнес разработал классный продукт — кредитную линию для работы по госконтрактам

Тинькофф Бизнес разработал новый продукт специально для компаний, работающих с госзакупками в рамках 44-ФЗ.

Это — кредитная линия, по которой можно не выплачивать основной долг до момента исполнения заказчиком оплаты по госконтракту. Очень удобно, поскольку жить и работать на что-то нужно, а деньги при госзакупках часто платят после исполнения обязательств.

Сумма, сроки, условия

Кредитная линия выдается на сумму до 10 млн рублей. Срок ее действия — это срок госконтракта плюс три месяца сверху, для решения всех вопросов с заказчиком.

Ставка по кредитной линии — от 14% годовых. Также клиент ежемесячно платит фиксированную плату за пользование кредитной линией — 990 р., она начисляется в день получения первого транша и затем регулярно в день внесения процентов по кредиту.

Других комиссий — например, за выплату траншей, одобрение кредита или досрочное погашение — в Тинькофф Бизнесе нет.