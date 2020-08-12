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Тинькофф Бизнес разработал классный продукт — кредитную линию для работы по госконтрактам

Тинькофф Бизнес разработал новый продукт специально для компаний, работающих с госзакупками в рамках 44-ФЗ.

Это — кредитная линия, по которой можно не выплачивать основной долг до момента исполнения заказчиком оплаты по госконтракту. Очень удобно, поскольку жить и работать на что-то нужно, а деньги при госзакупках часто платят после исполнения обязательств.

Сумма, сроки, условия

Кредитная линия выдается на сумму до 10 млн рублей. Срок ее действия — это срок госконтракта плюс три месяца сверху, для решения всех вопросов с заказчиком.

Ставка по кредитной линии — от 14% годовых. Также клиент ежемесячно платит фиксированную плату за пользование кредитной линией — 990 р., она начисляется в день получения первого транша и затем регулярно в день внесения процентов по кредиту.

Других комиссий — например, за выплату траншей, одобрение кредита или досрочное погашение — в Тинькофф Бизнесе нет.

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Кредит можно погасить досрочно в любой момент. А предварительное решение по кредиту можно получить еще до победы в аукционе.

Почему именно кредитная линия?

Для удобства клиентов Тинькофф Бизнес разработал именно кредитную линию — деньги можно брать частями в рамках кредитного лимита, чтобы оплачивать только актуальные для бизнеса закупки в рамках госконтракта. Проценты в рамках кредитной линии выплачиваются только на используемую кредитную сумму. Для небольших компаний это удобнее, чем брать стандартный кредит.

Как подать заявку

Чтобы подать заявку на кредитную линию, предпринимателю или компании не обязательно быть клиентом Тинькофф Бизнеса. Оформить заявку можно на сайте Тинькофф, указав сумму необходимого лимита, а также затем предоставить минимум документов — паспорт, СНИЛС и выписку по счету (при условии обслуживания в другом банке). Все документы можно загрузить в личном кабинете.

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Если заявка будет одобрена, то компании необходимо открыть в Тинькофф Бизнесе расчетный счет для перечисления на него средств по кредитной линии. Этот же счет необходимо указать в контракте. Клиенты, у которых уже есть счет в Тинькофф Бизнесе, могут оставить заявку на оформление кредитной линии через своего персонального менеджера, в личном кабинете или мобильном приложении.

При оформлении заявки клиенту не нужно предоставлять дополнительные документы, достаточно указать номер государственной закупки, по которой планируется заключить контракт.

Оформить заявку можно на сайте Тинькофф.

Что еще есть для госзакупок

В Тинькофф Бизнесе собраны все инструменты для работы с госзакупками. Клиенты банка могут дистанционно открыть спецсчет за 2 минуты, получить банковскую гарантию, оформить электронную подпись для регистрации на сайте госзакупок и участия в торгах, а также получить скидку на использование систем поиска госзакупок и сопровождение торгов от ведущих компаний — «Контур», СБИС, B2B center.

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