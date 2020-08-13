Более половины столичных компаний уволили своих работников

Уже 90 % предприятий Москвы вернулись в рабочий режим после ограничений из-за коронавируса.

Об этом сообщает ИА ТАСС со ссылкой на данные мониторинга бизнеса Москвы, который проводит аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей по городу Москве.

При этом более половины (53 %) предприятий вынуждены были уволить часть сотрудников в условиях пандемии, а 22 % уволили более половины персонала. Еще 17% пошли на сокращение заработной платы, а 6 % пришлось отправить сотрудников в отпуск за свой счет. 20 % бизнеса столица столкнулась в условиях пандемии с невозможностью выплатить заработные платы сотрудникам и налоги с МРОТ.

Выручка упала. 56 % предприятий заявили, что вернуться к прежнему уровню выручки им пока не удается. У 12 % спрос не изменился, а еще 12 % заявили о росте данного показателя.

Отметим, что 97 % опрошенных относятся к малому и среднему бизнесу.