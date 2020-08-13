Центробанк выпустил мобильное приложение «ЦБ онлайн»

Банк России выпустил собственное мобильное приложение «ЦБ онлайн», которое позволит россиянам получить информацию о финансовых продуктах и организациях.

Приложение уже доступно для скачивания в App Store и Google Play, сообщается пресс-служба Центробанка.

Также пользователи смогут оставить отзыв о качестве оказанных банками услуг, который будет в дальнейшем учитываться регулятором при взаимодействии с финансовыми компаниями.

В приложении «ЦБ онлайн» планируется также публиковать полезные статьи по финансовой тематике.