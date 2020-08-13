Депутаты должны прививаться от COVID в порядке общей очереди. Так считает Онищенко

Депутат Онищенко, бывший глава Роспотребнадзора, считает, что депутаты должны получать вакцину от коронавируса в порядке общей очереди.

«Российские депутаты должны прививаться от COVID-19 в порядке общей очереди», — заявил Онищенко.

На «Клерке» недавно писали, что Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Правда, некоторые страны считают это действие преждевременным, и вообще всячески стараются показать, что вакцина у нас не лучшая.

В гражданский оборот новая вакцина должна поступить с 1 января 2021 года.

По материалам inforeactor.ru.