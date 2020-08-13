Несовершеннолетняя дочь губернатора заработала больше отца

Как следует из декларации, дочь губернатора Рязанской области заработала в прошлом году вдвое больше своего отца.

Любимов задекларировал доход в 4,3 миллиона рублей. Согласно документу, у него в собственности нет ни квартиры, ни машины. В пользовании главы региона — квартира площадью 205,1 квадратных метра.

Его супруга пользуется той же квартирой, у нее в собственности квартира в 92 квадратных метра и доля в квартире площадью 70,6 квадратных метра. Супруга также владеет автомобилем Audi Q7, ее доход за 2019 год составил 1,8 миллиона рублей.

Максимальный годовой доход в семье задекларировала несовершеннолетняя дочь главы региона — десять миллионов рублей. В ее пользовании та же квартира, что и у родителей, а также еще две — площадью 92 и 127,7 квадратных метра. Также в ее пользовании — кладовка площадью 2,2 квадратных метра и машиноместо площадью 16,7 «квадрата», при этом автомобиля у девушки нет.

«Квартира, нежилое помещение (внеквартирная хозяйственная кладовая), машиноместо приобретены за счет дохода, полученного от продажи недвижимого имущества и накоплений отца за 2018 год», — говорится в декларации.

Понятно, что сама она это не зарабатывала. Но порой такие цифры выглядят курьезно.

По материалам «РИА Новости».