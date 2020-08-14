Сбербанк отменяет бесплатные уведомления по СМС

Сбербанк отменяет бесплатные СМС и push-уведомления клиентов. Для того, чтобы клиент смог получать уведомления, ему придется подключать платную услугу.

Стоимость сервиса — 30 руб. в месяц для базовых карт, в том числе социальных, 60 руб. — для стандартных, нулевой тариф — для премиальных и кредитных карт.

В Сбербанке уточнили, что «раньше клиенты получали сообщения только с информацией об отправителе перевода, без информации о балансе на карте».

«Для получения полноценной ленты уведомлений, содержащей информацию о сумме перевода, отправителе и остатке по карте, необходимо подключить услугу «Уведомления по карте», — добавили в банке.

Она включает уведомления обо всех операциях по карте, в том числе списания при оплате в магазинах, переводы другим лицам и так далее.

По материалам «РБК».