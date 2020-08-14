У депутатов Госдумы ищут двойное гражданство

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил направить запросы в уполномоченные органы власти о возможном наличии иностранного гражданства у депутатов, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Ранее в ЦИК был отправлен запрос о наличии или отсутствии иностранного гражданства ряда депутатов ГД. И оттуда был получен ответ, что на момент регистрации в качестве кандидатов в депутаты Государственной Думы в сведений о наличии иностранного гражданства у ЦИК не было.

Наличие иностранного гражданства у депутатов и чиновников запрещено Конституцией и законом. Парламентариям также запрещено открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами РФ.

Володин поручил направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР о возможном наличии иностранного гражданства у некоторых депутатов.

В конце апреля Володин попросил проверить депутата от КПРФ Дениса Парфенова на наличие иностранного гражданства. В ответ Парфенов заявил, что двойное гражданство есть у 39 депутатов Госдумы от партии «Единая Россия».