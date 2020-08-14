Сдавать на санитайзеры в школы не надо. Так сказали в Минпросвещения

Министерство просвещения предупредило регионы и администрации школ о недопустимости каких-либо поборов с родителей. Включая сбор денег на средства гигиены и защиты здоровья.

Первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал:

— Мы провели масштабную подготовку к учебному году с каждым регионом, придали первостепенное значение вопросам защиты здоровья учащихся и педагогов. Каждый регион знает о мерах защиты здоровья, имеет все возможности и инструменты для их реализации. Более того, система образования оснащалась гигиеническими средствами и в ходе ЕГЭ, который нам удалось провести без вспышек заболеваний. Мы продолжаем контролировать процесс. Напоминаем регионам о персональной ответственности. Ни одна школа не должна подобные вопросы перекладывать на плечи родителей, и мы за этим проследим.

Ряд подобных жалоб от родителей (пусть и массовых) поступили на горячие линии Минпросвещения. Как сообщает «Российская газета», министерство проверяет информацию в регионах и, при подтверждении каких-либо случаев, подобная деятельность со стороны администрации школ будет пресекаться.

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