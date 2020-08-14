Мелочь — только в копилку. Россияне стали меньше расплачиваться монетами

Монетами, в том числе номиналом десять рублей, россияне стали расплачиваться реже. Хотя самих монет в обороте становится больше — увеличился объем выпуска. Об этом пишет газета «Известия».

По данным на конец 2019 года, в обращении находилось 67,8 миллиарда монет, а уже в этом году их количество увеличили еще на 362 миллиона штук, составив 68,2 миллиарда монет. Это делается потому, что большая часть мелочи оседает в копилках или теряется. Эксперты, в свою очередь, связывают такое «оседание» с тем, что ни на одну монету сейчас уже ничего нельзя купить.

По информации регулятора, в среднем, на каждого россиянина приходится по 465 монет. При это активнее всего обычно используется «крупная» мелочь — пять и десять рублей.