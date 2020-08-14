Массовых мероприятий в российских школах не будет до 1 января

В школах России не будет проводиться никаких массовых мероприятий — линеек, сборов и т.д. до 1 января 2021 года. Об этом сообщает ТАСС, цитируя министра просвещения Сергея Кравцова.

При этом Кравцов отметил, что первого сентября будет «очный нормальный формат».

«Дети придут в школу, для этого мы все делаем сегодня: проводим ремонт в школах, идет подготовка образовательных учреждений с точки зрения дезинфекции, поэтому первое сентября начнется в традиционном очном режиме», — подчеркнул он.

Будут определеные корректировки, но они не отразятся на образовательном процессе, также пообещал министр.