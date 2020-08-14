Мишустин в прошлом году заработал почти в два раза больше Путина. Но его супруга все равно заработала больше

Доход Мишустина в прошлом году составил Мишустина за 2019 г. составил 18 235 394,72 руб. Путин заработал 9 726 595 рублей.

Также у премьера в находятся в пользовании земельный участок площадью 5500 кв. м, жилой дом площадью 861,2 кв. м и квартира площадью 141,6 кв. м.

Супруга Мишустина заработала за 2019 год 54 843 591,88 рублей.

А вот вице-премьер Чернышенко заработал в том году 432 323 029,67 рублей.

Сведения о доходах членов правительства опубликованы на официальном сайте. А также мы прикрепили их во вложении.