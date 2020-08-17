Не верьте фейкам про социальный вычет за пенсионные взносы. Деньги вам не вернут
Кемеровский налоговики обеспокоены резко возросшим числом деклараций 3-НДФЛ, в которых граждане заявляют социальные налоговые вычеты по дополнительным взносам на накопительную пенсию, которые на самом деле не уплачивались. На своем сайте они объяснили почему никакого возврата налога не будет.
Такой интерес к этому вычету вызван тем, что через социальные сети, мессенджеры и среди сотрудников некоторых организаций активно распространяется текстовая памятка и видеозапись с пошаговой инструкцией о том, как вернуть налог, используя данные Пенсионного фонда.
Гражданам предлагается сформировать на портале «Госуслуг» выписку Пенсионного фонда о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица и в качестве суммы для социального вычета принять данные, отраженные в этой выписке. После чего заполнить в «Личном кабинете налогоплательщика» декларацию 3-НДФЛ и получить деньги.