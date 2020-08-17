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Не верьте фейкам про социальный вычет за пенсионные взносы. Деньги вам не вернут

Кемеровский налоговики обеспокоены резко возросшим числом деклараций 3-НДФЛ, в которых граждане заявляют социальные налоговые вычеты по дополнительным взносам на накопительную пенсию, которые на самом деле не уплачивались. На своем сайте они объяснили почему никакого возврата налога не будет.

Такой интерес к этому вычету вызван тем, что через социальные сети, мессенджеры и среди сотрудников некоторых организаций активно распространяется текстовая памятка и видеозапись с пошаговой инструкцией о том, как вернуть налог, используя данные Пенсионного фонда.

Гражданам предлагается сформировать на портале «Госуслуг» выписку Пенсионного фонда о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица и в качестве суммы для социального вычета принять данные, отраженные в этой выписке. После чего заполнить в «Личном кабинете налогоплательщика» декларацию 3-НДФЛ и получить деньги.

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При этом лица, распространяющие такую схему, активно убеждают граждан в возможности возврата налога и уверяют, что не только они сами, но и другие граждане налог уже вернули.

В действительности же дела обстоят иначе, и вернуть налог удастся не всем. Вычетом смогут воспользоваться только те граждане, которые, приняв решение увеличить размер своей пенсии, направили для этого в Пенсионный фонд соответствующее заявление, уплачивали дополнительные взносыза свой счет и могут это документально подтвердить, представив:

  • либо - платежные документы об уплате взносов в Пенсионный фонд через банк;
  • либо - справку работодателя о суммах взносов, удержанных из их заработной платы и перечисленных в Пенсионный фонд.
Те граждане, которые такое заявление не писали и не уплачивали дополнительные взносы, права на вычет не имеют.

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При этом выписка Пенсионного фонда, сформированная на портале «Госуслуг», не является документом, подтверждающим расходы, и не может являться основанием для предоставления вычета. Более того, те суммы, которые гражданам предлагается принять в качестве вычета, либо вообще не являются взносами в Пенсионный фонд, либо являются расходами работодателя , а не гражданина, претендующего на вычет.

Налоговики называют распространение таких сообщений в соцсетях мошенничеством и призывают не доверять информации из непроверенных источников, не распространять ее и тем более не передавать третьим лицам данные от своих личных кабинетов.

Если же декларация на возврат налога уже представлена, то необходимо представить уточненную декларацию с обнуленным показателем социального налогового вычета, которую можно направить в налоговый орган через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», представить в Инспекцию лично или через представителя, направить по почте, либо сдать на бумажном носителе через МФЦ.

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