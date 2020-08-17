Не верьте фейкам про социальный вычет за пенсионные взносы. Деньги вам не вернут

При этом лица, распространяющие такую схему, активно убеждают граждан в возможности возврата налога и уверяют, что не только они сами, но и другие граждане налог уже вернули.

В действительности же дела обстоят иначе, и вернуть налог удастся не всем. Вычетом смогут воспользоваться только те граждане, которые, приняв решение увеличить размер своей пенсии, направили для этого в Пенсионный фонд соответствующее заявление, уплачивали дополнительные взносыза свой счет и могут это документально подтвердить, представив:

либо - платежные документы об уплате взносов в Пенсионный фонд через банк;

либо - справку работодателя о суммах взносов, удержанных из их заработной платы и перечисленных в Пенсионный фонд.

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При этом выписка Пенсионного фонда, сформированная на портале «Госуслуг», не является документом, подтверждающим расходы, и не может являться основанием для предоставления вычета. Более того, те суммы, которые гражданам предлагается принять в качестве вычета, либо вообще не являются взносами в Пенсионный фонд, либо являются расходами работодателя , а не гражданина, претендующего на вычет.

Налоговики называют распространение таких сообщений в соцсетях мошенничеством и призывают не доверять информации из непроверенных источников, не распространять ее и тем более не передавать третьим лицам данные от своих личных кабинетов.

Если же декларация на возврат налога уже представлена, то необходимо представить уточненную декларацию с обнуленным показателем социального налогового вычета, которую можно направить в налоговый орган через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», представить в Инспекцию лично или через представителя, направить по почте, либо сдать на бумажном носителе через МФЦ.