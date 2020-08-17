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В столице хотят максимально ускорить ход переселения по реновации

Правительство Москвы делает все, чтобы ускорить переселение жителей по программе реновации.

Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительства Бочкарев.

«Правительство Москвы делает все, чтобы максимально ускорить ход программы реновации», — сказал он.

Московские власти планируют переселить жителей столицы в три этапа:

  • в 2020-2024 годах,
  • в 2025-2028 годах
  • в 2029-2032 годах.

Также заммэра рассказал, что для реализации программы подобраны 453 стартовые площадки общей площадью 7 миллионов квадратных метров, а в стадии переселения уже находятся 157 домов. До конца года начнётся переселение ещё 85 домов.

По материалам «РИА Новости»

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