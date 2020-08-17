Данные для расчёта НДПИ и НДД за июль 2020 года

Опубликованы данные для расчета налога на добычу полезных ископаемых для нефти и газового конденсата, налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, а также ставка акциза на нефтяное сырье за июль 2020 года.

Средний уровень цен нефти сорта «Юралс» на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья – 44,15 долл. США за баррель (размещено на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации).

Среднее значение курса доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемое Центральным банком РФ, за все дни налогового периода – 71,2853.

Значение коэффициента Кц – 7,9616.

Показатели ЦАБрт, ЦДТрт, ТАБм, ТДТм, ЦАБэксп и ЦДТэксп опубликованы на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы.