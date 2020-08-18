Казаки боятся стирания памяти бесконтактным термометром и российской вакцины от коронавируса

Совет Атаманов в России издал Приказ в котором рекомендует казакам воздержаться от вакцинирования отечественным препаратом против коронавируса до момента его одобрения ВОЗ и появления результатов применения. А еще не рекомендует казакам измерять температуру дистанционными термотерами которые прикладывают ко лбу, так как, по их мнению, возможно стирание памяти.

Пишет об этом газета «Завтра».

«Мы не против вакцинации — комментирует казачий генерал, Представитель Совета Атаманов России геннадий Ковалев — Нужно разобраться, будут ли появившиеся антитела только защитными и не будут ли вызывать утяжеления течения болезни.Нам не нравится что на все аргументы по поводу возможной небезопасности, производители отвечают только тем что во всем виновата конкурентная борьба. Даже мы понимаем что это не научный аргумент».

С вакциной еще ладно, тут многие считают, что не стоит спешить. Но вот каким образом бесконтактный термометр память стирает? Не хватает только упоминания полезности шапочки из фольги.

Кстати, температуру бесконтактным образом чаще меряют на запястье. Тоже память стирает?