Осенью компьютеры могут подорожать на 20%

Осенью цены на ПК и ноутбуки могут вырасти на 10-20%. Причина — увеличение спроса и падение курса рубля.

Об этом сообщает Price.ru, согласно аналитике которого интерес к компьютерам в Рунете вырос на 70%.

Аналитики говорят о том, что цены на ноутбуки могут вырасти на 10%, а на комплектующие для ПК — на 20%.

За I полугодие в России было продано 1,5 млн ноутбуков на сумму 61,8 млрд рублей, что на 38% больше в штучном выражении и на 46% в денежном, чем в аналогичный период 2019-го. Причины — пандемия коронавируса и перевод людей на удаленную работу и учебу.

По материалам «Известий».