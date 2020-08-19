В Москве не собираются снова закрывать предприятия из-за коронавируса

Власти Москвы не собираются закрывать предприятия в связи с коронавирусной ситуацией.

Об этом сказал заммэра Ефимов.

«У нас нет никаких планов по закрытию предприятий (в связи с коронавирусом — прим. ТАСС). Мы действительно наблюдаем тенденцию, которая родилась непонятно откуда. Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная. В любом случае, город готов к любому варианту развития ситуации, и мы не видим никаких оснований для закрытия предприятий и производств», — сказал Ефимов.