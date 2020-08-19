За год закрылось больше миллиона компаний и ИП

За последние 12 месяцев — с августа 2019 по август 2020 года — в России закрылось 1,16 млн малых и средних компаний.

Это почти на 0,5 млн больше, чем за год с августа 2018 по август 2019-го, рассказали «Известиям» в ФНС после обновления реестра МСП.

Статистика оказалась хуже, чем ожидал бизнес. В мае президент объединения малых и средних предприятий «Опора России» Александр Калинин оценивал количество закрытий в 1 млн. Этот прогноз тогда поддержали также в Торгово-промышленной палате РФ и «Деловой России».

Впрочем, на смену закрывшимся фирмам пришли новые компании, отметили в ФНС. За год было зарегистрировано 233 тыс. юрлиц и 637 тыс. ИП, всего — 870 тыс. организаций. Сейчас в реестре числится 5,6 млн субъектов МСП.

Чистые закрытия, таким образом, составили 280 тыс. Это рекорд за всё время публикации такой статистики — с 2016 года. Для сравнения: в 2018–2019 годах на фоне повышения НДС, введения контрольно-кассовой техники и общего ухудшения делового климата чистое сокращение числа МСП составило 85 тыс. фирм.

Лидерами по уменьшению количества организаций стали Центральный, Приволжский и Южный федеральные округа — за последний год малых фирм там стало меньше на 70, 47 и 37 тыс. соответственно, следует из Единого реестра ФНС. Чистый прирост показал только Сибирский федеральный округ. Количество субъектов МСП там увеличилось на 92 тыс.