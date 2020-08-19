Школам рекомендуют подготовиться к дистанционному обучению на тот случай, если ситуация с коронавирусом снова ухудшится.

Об этом говорится в совместном письме Роспотребнадзора и министерства просвещения России об организации образовательного процесса, которое было направлено региональным властям. Письмо датировано 12 августа и подписано замглавы Роспотребнадзора Ириной Брагиной и первым замминистра просвещения Дмитрием Глушко.

Кроме этого, власти рекомендуют школам рассмотреть возможность использования онлайн-обучения для проведения факультативных занятий и предметов по выбору при наличии таких условий.

Также в документе говорится о дезинфекции, измерении температуры и проверке на наличие симптомов простудного заболевания на входах в школы.

По материалам «Интерфакс».