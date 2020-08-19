На переобучение безработных выделят 3 млрд рублей

Правительство направит 3 млрд рублей на переобучение безработных. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании Кабмина.

Планируется, что более 100 тысяч человек смогут получить более востребованную профессию или дополнительное образование.

«Они освоят те компетенции, в том числе цифровые, которые требуются работодателям именно в их регионах. Заниматься переобучением будет российский союз „Ворлдскиллс“, а подать заявку на обучение можно будет на портале „Работа в России“», — сказал глава правительства.

Мишустин уверен, что «новые навыки откроют тем, кто пострадал, дополнительные возможности на рынке труда и помогут преодолеть трудности».