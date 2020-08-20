UPD. Он в коме. Навальный в реанимации на искусственной вентиляции легких. Отравили?

⚡Навальный в коме — пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Алексею Навальному стало плохо прямо в самолете Томск-Москва. Борт экстренно посадили в Омске, и Алексея увезли в больницу. Алексей Навальный находится в тяжелом состоянии, заявил главврач омской больницы.

Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. К омской больнице по просьбе команды Навального вызвали полицию.

По данным источника Life Shot, Навальному стало плохо после того, как он выпил банку «энергетика». По крайней мере так врачам сказал «сопровождающий его человек» (судя по всему, его пресс-секретарь Кира Ярмыш). Однако, в твиттере она утверждает, что Алексей пил только чай.

Ярмыш предполагает, что Навального могли отравить.

Пассажиры рассказали Life Shot, что Навальный ушёл в туалет, а затем они услышали его крик с просьбой о помощи.