Минфин хочет увеличить лимит для банков по выдаче льготной ипотеки

Россияне подали более 450 тыс. заявлений на получение льготной ипотеки по ставке 6,5%. Минфин хочет увеличить лимит для банков, чтобы они еще выдавали такие кредиты.

Об этом сказал директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков.

«По состоянию на прошлую неделю было получено порядка 450 тыс. заявок на получение данной ипотеки. Одобрено в районе 310 тыс.», — сказал он.

Также он отметил, что у банков заканчиваются лимиты для выдачи этих кредитов, и Минфин прорабатывает вопрос об их увеличении.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы этот лимит повысить», — сказал Чебесков.

По материалам «ТАСС».