ФНС утвердила единый порядок электронного обмена документами с налогоплательщиками. Он заменит сразу несколько приказов

ФНС приказом от 16.07.2020 № ЕД-7-2/448 утвердила единый порядок обмена электронными документами с налогоплательщиками. Он заменит собой сразу несколько приказов, изданных ранее для разных документов.

Называется новый порядок — «Порядок направления и получения документов, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации и используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, а также представления документов по требованию налогового органа в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи»

Признаны утратившими силу:

порядок передачи акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, утвержденный приказом от 29.12.2010 N ММВ-7-8/781@;

порядок направления требования о представлении документов (информации) и порядок представления документов (информации) по требованию налогового органа, утвержденный приказом ФНС от 17.02.2011 № ММВ-7-2/168@;

порядок направления документов, используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий, утвержденный приказом ФНС от 15.04.2015 № ММВ-7-2/149@;

порядок представления заявлений, уведомлений и запросов в налоговые органы в электронном виде для целей учета в налоговых органах организаций и физических лиц, утвержденный приказом от 07.11.2011 N ММВ-7-6/735@.

Для наплогоплательщиков особых изменений нет. Все так же все документы подписываюся усиленной квалифицированной подписью, а проверять их поступление надо раз в сутки.