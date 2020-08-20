Резиденты российских офшоров получат право на два варианта эмиссии акций

Вскоре после появления САР Минэкономразвития предложило разрешить их резидентам выпускать различные типы акций с разным объемом корпоративных прав, в том числе предоставляющие более одного недробного голоса.

Однако Банк России осенью 2019 года поддержал эту идею лишь при условии, что акции резидентов САР не будут делиться на стандартные категории — обыкновенные и привилегированные. ЦБ отмечал, что только такой подход даст международным компаниям наибольшую гибкость при выборе подходящего круга прав и будет способствовать цели законопроекта, который должен обеспечивать интересы различных групп акционеров и создавать правовую основу для «многообразия гибких форм участия в уставном капитале».

С тех пор законопроект так и не был внесен в правительство и в Госдуму, его обсуждение остается в рамках межведомственной дискуссии. И в ее рамках Минэкономразвития вновь предлагает новый подход — предусмотреть в законе «О международных компаниях и фондах» два альтернативных варианта эмиссионной политики. Согласно проекту, до момента принятия непубличной международной компанией решения о размещении нескольких типов акций с разным объемом прав, ее акции могут быть как обыкновенными, так и привилегированными, рассказал источник.

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САР появились в России в августе 2018 года на островах Русский (Приморье) и Октябрьский (Калининградская область). Деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам России, задумывалась в том числе в качестве антисанкционной меры. Но большой популярностью САР не пользуются — сейчас в российских САР около 30 резидентов.