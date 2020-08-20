Резиденты российских офшоров получат право на два варианта эмиссии акций

Минэкономразвития предложило дать международным компаниям-резидентам российских специальных административных районов (САР) возможность выбирать один из двух базовых подходов к эмиссии акций.
Они смогут или придерживаться российского стандарта с его двумя категориями акций (обыкновенные и привилегированные) и различными типами «префов», или выбрать выпуск нескольких типов акций с разным объемом прав, рассказал источник «Интерфакса».
Вступивший в силу с августа 2018 года закон «О международных компаниях и международных фондах» предусматривает, что акции резидентов САР должны делиться на четко определенные категории и типы, а права по ним должны быть идентичными или более широкими, чем у иностранных юрлиц-предшественников.