Малое предприятие поставили на учет в инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам. И такое бывает

Могут ли малое предприятие поставить на учет в инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам? Оказывается могут.

В ФНС обратилось ООО и сообщило, что включено в перечень крупнейших налогоплательщиков и поставлено на учет в Межрайонную ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам. Основным видом экономической деятельности Общества является «Деятельность по управлению фондами», при этом суммарный объем полученных доходов никак под критерии крупнейших не подходит. Да и в реестр малых и средних предприятий ООО включено.

В ответ налоговики объяснили, что при определенных видах деятельности для постановки на учет в инспекции по крупнейшим налогоплательщикам размер полученного дохода значения не имеет. К такой деятельности относится, в частности, финансовая и страховая деятельность, а также деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации.