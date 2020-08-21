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Малое предприятие поставили на учет в инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам. И такое бывает

Могут ли малое предприятие поставить на учет в инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам? Оказывается могут.

В ФНС обратилось ООО и сообщило, что включено в перечень крупнейших налогоплательщиков и поставлено на учет в Межрайонную ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам. Основным видом экономической деятельности Общества является «Деятельность по управлению фондами», при этом суммарный объем полученных доходов никак под критерии крупнейших не подходит. Да и в реестр малых и средних предприятий ООО включено.

В ответ налоговики объяснили, что при определенных видах деятельности для постановки на учет в инспекции по крупнейшим налогоплательщикам размер полученного дохода значения не имеет. К такой деятельности относится, в частности, финансовая и страховая деятельность, а также деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации.

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Код ОКВЭД 66.30 «Деятельность по управлению фондами» входит в раздел К «Деятельность финансовая и страховая» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, утвержденного приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст.

А включение ООО в реестр МСП вообще роли не играет. Особенности учета в налоговых органах крупнейших налогоплательщиков не коррелируют с порядком отнесения организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Таким образом, общество правомерно поставлено на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика в Межрайонную инспекцию ФНС по крупнейшим налогоплательщикам.

Такие разъяснения приведены в письме ФНС № АБ-4-22/12333@ от 31.07.2020 г.

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