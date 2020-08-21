В июле 2020 года банки выдали рекордное количество ипотечных кредитов

Объединенное кредитное бюро сообщает о рекордном для лета количестве выданных ипотечных кредитов в июле 2020 года.

По предварительным данным бюро, в июле банки в России выдали 129 тысяч ипотечных кредитов на 320 миллиардов рублей. По количеству кредитов июль на 15% превзошел итоги июня, в сравнении с июлем 2019 года показатель вырос на 37%. По объему предоставленных средств июльская ипотека выросла к июню на 21%, а к прошлогоднему результату — на 53%.

За первые семь месяцев 2020 года выдача ипотеки в стране снизилась на 14% по количеству и на 11% по объему по сравнению с тем же периодом прошлого года из-за снижения выдач в апреле.

По материалам «РИА Новости».