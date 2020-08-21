Россиянам открыла границы для въезда еще одна страна

Для граждан России и еще тридцати стран открыла границы Киргизия. Такое решение объясняется снижением динамики по заболеваемости в этих странах.
Киргизия закрыла границы еще в марте 2020 года в связи с распространением коронавируса в мире. Въезд был разрешен только дипломатам и официальным делегациям.
В полный список вошли:
- Россия,
- Грузия,
- Азербайджан,
- Армения,
- Белоруссия,
- Казахстан,
- Туркмения,
- Бельгия,
- Австрия,
- Великобритания,
- Германия,
- Ирландия,
- Исландия,
- Италия,
- Латвия,
- Литва,
- Лихтенштейн,
- Люксембург,
- Португалия,
- Турция,
- Швейцария,
- Швеция,
- Катар,
- ОАЭ,
- КНР,
- Малайзия,
- Южная Корея,
- Пакистан,
- Словения,
- Кувейт
- Япония.
По материалам «РИА Новости».