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Россиянам открыла границы для въезда еще одна страна

Для граждан России и еще тридцати стран открыла границы Киргизия. Такое решение объясняется снижением динамики по заболеваемости в этих странах.

Киргизия закрыла границы еще в марте 2020 года в связи с распространением коронавируса в мире. Въезд был разрешен только дипломатам и официальным делегациям.

В полный список вошли:

  • Россия,
  • Грузия,
  • Азербайджан,
  • Армения,
  • Белоруссия,
  • Казахстан,
  • Туркмения,
  • Бельгия,
  • Австрия,
  • Великобритания,
  • Германия,
  • Ирландия,
  • Исландия,
  • Италия,
  • Латвия,
  • Литва,
  • Лихтенштейн,
  • Люксембург,
  • Португалия,
  • Турция,
  • Швейцария,
  • Швеция,
  • Катар,
  • ОАЭ,
  • КНР,
  • Малайзия,
  • Южная Корея,
  • Пакистан,
  • Словения,
  • Кувейт
  • Япония.

По материалам «РИА Новости».

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