Россиянам открыла границы для въезда еще одна страна

Для граждан России и еще тридцати стран открыла границы Киргизия. Такое решение объясняется снижением динамики по заболеваемости в этих странах.

Киргизия закрыла границы еще в марте 2020 года в связи с распространением коронавируса в мире. Въезд был разрешен только дипломатам и официальным делегациям.

В полный список вошли:

Россия,

Грузия,

Азербайджан,

Армения,

Белоруссия,

Казахстан,

Туркмения,

Бельгия,

Австрия,

Великобритания,

Германия,

Ирландия,

Исландия,

Италия,

Латвия,

Литва,

Лихтенштейн,

Люксембург,

Португалия,

Турция,

Швейцария,

Швеция,

Катар,

ОАЭ,

КНР,

Малайзия,

Южная Корея,

Пакистан,

Словения,

Кувейт

Япония.

По материалам «РИА Новости».