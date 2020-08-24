Бухгалтерам добавят работы. Надо будут собирать сведения от работников и в трехдневный срок передавать их в ФСС

В Федеральный закон № 255-ФЗ от 29.12.2006 «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» внесут изменения. Проект разработан Минтрудом и размещен на федеральном портале.

В частности, в закон внесут следующую норму:

При трудоустройстве (или в период осуществления трудовой деятельности) застрахованное лицо представляет страхователю по месту работы сведения о себе для использования их страхователем и страховщиком для выплаты страхового обеспечения.

Сведения о застрахованном лице будут оформляться в бумажном или электронном виде.

Форму сведений о застрахованном лице утвердит ФСС. Что конкретно будет входить в состав этих сведений, пока не известно.

Сотрудников обяжут на начало каждого календарного года подтверждать вышеназванные сведения, а также своевременно извещать страхователя об их изменении.

Сведения о застрахованном лице, полученные работодателем, надо будет передать в ФСС в срок не позднее трех рабочих дней со дня их получения.