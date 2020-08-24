36 кредитных организаций могут лишиться лицензий в ближайший год

Эксперты предрекают отзыв лицензии почти у сорока кредитных организаций в ближайший год.
Специалисты агентства «Эксперт РА» сообщают, что на фоне пандемии банки не смогут оптимизировать свою деятельность.
«Значение индекса на уровне 90,7% на 01.07.2020 означает, что до 36 кредитных организаций (9,3% расчетной базы индекса) на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска», — говорится в материале экспертов.
Исследование строится на основе расчетов индекса здоровья банковского сектора по состоянию на 1 июля. Всего в зоне риска оказалось 36 кредитных органтизаций.
По материалам «ТАСС».