Студенты смогут взять образовательный кредит под 3 % годовых

Правительство внесло изменения в правила предоставления господдержки образовательного кредитования. Об этом сегодня заявил глава кабмина Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

До сих пор условия выдачи образовательных кредитов были схожими с потребительскими.

Чтобы сделать их более выгодными для тех, кто получает высшее и среднее профессиональное образование на платной основе, устанавливается фиксированная процентная ставка на уровне 3 % годовых. С 3 до 9 месяцев увеличен льготный период кредитования после окончания учёбы.

Это даёт выпускнику возможность трудоустроиться, пройти испытательный срок и при выплатах не испытывать чрезмерной финансовой нагрузки.

Кроме того, срок погашения образовательных кредитов увеличен до 15 лет после завершения льготного периода.

При этом ставка 3 % может быть распространена также на образовательные кредиты, которые студенты получали до вступления постановления Правительства в законную силу. Для этого им надо будет подать соответствующее заявление в банк.