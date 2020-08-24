Как заполнить декларацию по налогу на имущество, если объекты находятся в другом государстве

ФНС в письме № БС-4-21/12181 от 29.07.2020 г. рассказала как зачесть налог на имущество, уплаченный в другом государстве в разные налоговые органы, и как заполнить при этом декларацию.

В случае если российская организация имеет за пределами РФ несколько объектов недвижимого имущества, то при уплате налога в России зачет уплаченной в иностранном государстве суммы налога производится по каждому объекту недвижимого имущества отдельно.

Согласно пункту 5.2 Порядка заполнения декларации по налогу на имущество организаций, раздел 2 декларации заполняется отдельно, в частности, в отношении недвижимого имущества, принадлежащего российской организации и расположенного на территории другого государства, в отношении которого суммы налога фактически уплачены за пределами РФ в соответствии с законодательством другого государства.