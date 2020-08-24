Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Как заполнить декларацию по налогу на имущество, если объекты находятся в другом государстве

ФНС в письме № БС-4-21/12181 от 29.07.2020 г. рассказала как зачесть налог на имущество, уплаченный в другом государстве в разные налоговые органы, и как заполнить при этом декларацию.

В случае если российская организация имеет за пределами РФ несколько объектов недвижимого имущества, то при уплате налога в России зачет уплаченной в иностранном государстве суммы налога производится по каждому объекту недвижимого имущества отдельно.

Согласно пункту 5.2 Порядка заполнения декларации по налогу на имущество организаций, раздел 2 декларации заполняется отдельно, в частности, в отношении недвижимого имущества, принадлежащего российской организации и расположенного на территории другого государства, в отношении которого суммы налога фактически уплачены за пределами РФ в соответствии с законодательством другого государства.

Моё дело Финансы
📌 Реклама
Как подружить управленческий учёт с бухгалтерским?
Читайте в новой статье!
Узнать больше

В случае использования организацией в соответствии со статьей 386.1 Кодекса права на зачет сумм налога, фактически уплаченных за пределами территории РФ, организация в соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3 Порядка заполняет раздел 2 Декларации с кодом вида недвижимого имущества 04 («Имущество, принадлежащее российской организации и расположенное на территории другого государства, суммы налога по которому уплачены в соответствии с законодательством другого государства»).

При этом согласно подпункту 14 пункта 5.3 Порядка в строке с кодом 250 раздела 2 декларации, заполненного с кодом вида недвижимого имущества 04, указывается уплаченная за пределами территории РФ в соответствии с законодательством другого государства сумма налога, в соответствии с прилагаемым к декларации документом об уплате налога, подтвержденным налоговым органом соответствующего иностранного государства.

📌 Реклама

Организация, уплачивающая налог за объекты недвижимости в разные налоговые (финансовые) органы на территории одного иностранного государства отдельными платежными поручениями, должна заполнять несколько разделов 2 Декларации с указанием кода «04» по строке «Код вида имущества (код строки 001)» в отношении каждого объекта, по которому налог уплачивается отдельным платежным поручением.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама