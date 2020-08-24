Штрафы за нарушение масочного режима предложили направлять на маски для населения

Московское отделение Партии Роста предложило направить средства, полученные от взимания штрафов за несоблюдение санитарных норм на закупку медицинских масок и перчаток с последующей безвозмездной раздачей населению.

Соответствующее обращение направлено сегодня мэру столицы Сергею Собянину и депутатам Московской городской Думы.

«За нарушение правил Роспотребнадзора, введенных из-за эпидемии коронавируса в столице ежедневно штрафуют до 70 предприятий, а два магазина были закрыты, — сообщил руководитель Московского регионального отделения Партии Роста Дмитрий Пурим. — Уже более 6 000 торговых предприятий Москвы получили предписания на общую сумму более 300 млн рублей за отсутствие масок и перчаток у работников и покупателей».



В московских магазинах ежедневно составляется порядка 100-200 протоколов на посетителей, не соблюдающих масочный режим, при этом штраф составляет 4 000 рублей.



По данным ГКУ «Организатор перевозок» за полтора месяца в общественном транспорте за отсутствие масок и перчаток было оштрафовано более 37 тысяч пассажиров. Сумма штрафа — 5 000 рублей.



Только за одну неделю в августе за появление в общественном транспорте Москвы было оштрафовано более 5 тыс. человек без средств защиты, общая сумма штрафов составила около 27 млн рублей.



«Понимая важность мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, тем не менее считаем, что приоритетное значение должна иметь защита здоровья наших граждан, а не выполнение планов по штрафам, — говорится в обращении.



— В связи с этим просим вас рассмотреть возможность направить средства, полученные от взимания штрафов за несоблюдение санитарных норм на закупку медицинских масок и перчаток с последующей безвозмездной раздачей москвичам и гостям столицы в торговых предприятиях и в общественном транспорте».