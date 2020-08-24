Строителей наказали за нарушение тишины

Судебные приставы Московской области взыскали административный штраф со строительной компании, нарушавшей тишину в неурочный час. Об этом сообщает «Российская газета».

Компания-застройщик решила раньше срока закончить строительство домов в жилом комплексе, из-за чего проводила работы в неустановленное время, нарушая законодательство Московской области.

Тем, что строители мешали отдыхать жителям ближайших домов, они нарушали региональный закон. В итоге были оштрафованы на 40 тысяч рублей. Поскольку сразу расплатиться компания не пожелала, дело попало к судебным приставам, а они нашли аргументы, как призвать застройщиков к ответу.

Всего в Московской области с начала года в регионе устранено 257 нарушений в сфере правил тишины и покоя граждан. Пока санкции за нарушение тишины в ночное время существуют только на региональном уровне. Но в проекте нового КоАП, который разрабатывается минюстом, уже есть статья, наказывающая за нарушение тишины.