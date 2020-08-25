Начало учебного года предлагают перенести на 1 октября

Депутат от ЛДПР Власов предложил перенести начало учебного года на 1 октября. По его мнению, это сократит вероятность новых вспышек COVID-19.

«Лишний месяц позволит отложить резкий рост количества социальных контактов и не допустит новой вспышки заболевания. Также у детей и их родителей будет больше времени на сдачу необходимых медицинских тестов перед началом учебного года, что также позволит не создать взрывной нагрузки на медицинскую инфраструктуру», — полагает парламентарий.

Кстати, ЛДПР уже предлагала перенос начала учебного года на 1 октября, в 2015 году. Вот чем мотивировали в тот раз:

«Тогда весь сентябрь дети, подростки и молодежь России смогут заряжаться солнечной энергией на юге нашей страны — на Сочинском побережье и в Крыму. Это, в том числе, даст толчок развитию экономики этих регионов», — заявил тогда Владимир Жириновский.

По материалам «РИА Новости».