Россияне покупают справки, чтобы попасть в Европу. Цена — от 2 до 60 тыс. руб. Снизу уже стучат

В Ассоциации туроператоров России рассказали о том, что россияне делятся опытом в соцсетях, как попасть в Европу в обход ограничений.

Сейчас в Европу можно попасть легально, если есть уважительная причина. Например, наличие гражданства либо вида на жительство, а также учеба, лечение, работа или уход за близкими родственниками.

За сумму от двух до 60 тысяч рублей можно оформить медицинские справки для выезда за рубеж. После возвращения в Россию клиенту предлагают купить готовый тест на COVID-19 с отрицательным результатом.

В Европу добираются либо прямыми рейсами «Аэрофлота», либо с пересадкой через Стамбул или Лондон. А также, предлагают вылет на частном бизнес-джете, такой полет обофдется в 2,5 тыс. евро и выше. Также пользуются способом вылета через Беларусь.

Как и всегда в подобные времена — ловля рыбы в мутной воде.

По материалам «РИА Новости».