Россияне стали чаще разводиться после снятия режима ограничений

После отмены самоизоляции в России выросло количество разводов, следует из данных Росстата.

Как пишут «Известия», за первое полугодие 2020 года существенно снизилось количество разводов, по сравнению с тем же периодом 2019 года (на 34,7%).

Снижаться показатель начал в марте, а самый пик падения пришелся на апрель, когда было зарегистрировано всего 13,8 тыс. разводов (53,7 тыс. — в 2019-м). В мае — снова небольшое увеличение (до 19 тыс.).

А в июне произошел всплеск — количество разводов выросло до 45,8 тыс., почти сравнявшись с показателями июня 2019 года.