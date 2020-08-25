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Россияне стали чаще разводиться после снятия режима ограничений

После отмены самоизоляции в России выросло количество разводов, следует из данных Росстата.

Как пишут «Известия», за первое полугодие 2020 года существенно снизилось количество разводов, по сравнению с тем же периодом 2019 года (на 34,7%).

Снижаться показатель начал в марте, а самый пик падения пришелся на апрель, когда было зарегистрировано всего 13,8 тыс. разводов (53,7 тыс. — в 2019-м). В мае — снова небольшое увеличение (до 19 тыс.).

А в июне произошел всплеск — количество разводов выросло до 45,8 тыс., почти сравнявшись с показателями июня 2019 года.

разводы

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«Люди могли просто отложить развод во время действия ограничительных мер, а в июле решили реализовать свои планы», — пояснил замруководителя Росстата, добавив, что полная картина влияния самоизоляции сложится только к концу года.

Хотя, люди, оказавшиеся в одной квартире на все 24 часа в сутки, могли внезапно обнаружить, что жить-то друг с другом они не могут в принципе.

А вот какая статистика по регионам:

регионы

Самый высокий коэффициент разводимости в первом полугодии был зафиксирован в Республике Алтай (4,3%), Ямало-Ненецком АО — 4,2%, Калининградской (4,2%), Амурской и Магаданской областях (4,1%).

Самый же низкий коэффициент разводимости (количество разводов на 1 тыс. человек) в первом полугодии традиционно был зафиксирован в республиках Северного Кавказа — Ингушетии и Чечне (0,6%), Дагестане (1,1%) и Северной Осетии — Алании (1,7%), а также в Туве (1,6%).

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