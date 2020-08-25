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Пенсионные выписки СЗИ-ИЛС содержат недостоверные данные

В 2019 году Минтруд доработал выписку формы СЗИ-ИЛС, в том числе с учетом требований по отражению в ней сведений о сумме потерянного дохода от инвестирования в случае досрочной смены страховщика по ОПС.

СЗИ-ИЛС теперь отражает не только потерянный доход при досрочном переходе из ПФР в НПФ, но и при переходе из одного НПФ в другой НПФ.

Аудит Счетной палаты показал, что выписка ф. СЗИ-ИЛС при формировании средств пенсионных накоплений (СПН) в ПФР не всегда содержит корректные сведения о сумме потерянного дохода.

Из сформированных в феврале 2020 года 20 выписок ф. СЗИ-ИЛС ни одна не содержала достоверные сведения.

Так, у застрахованного лица СПН составляют 419 779,15 рубля, доход от инвестирования — 106 741,40 рубля. При смене страховщика в 2020 году, передаче новому страховщику подлежат СПН в полном объеме, т. е. 526 520,55 рубля86. Выписки ф. СЗИ-ИЛС содержит сумму СПН, подлежащих передаче, в размере 461 630,13 рубля и отражает сумму потерянного дохода в размере 64 890,42 рубля, что является недостоверным.

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Установлено, что выписки ф. СЗИ-ИЛС, сформированные в период с 1 января по 31 марта, содержат некорректные сведения о потерянном доходе по причине того, что ПФР рассчитывает потерю дохода не позднее 31 марта следующего года и отражает результаты на ИЛС не позднее 5 рабочих дней с даты расчета.

При этом ни сама выписка ф. СЗИ-ИЛС, ни иные информационные ресурсы ПФР не содержат информации о возможной некорректности сведений о сумме потери дохода при досрочной смене страховщика, если выписка сформирована в первые три месяца года.

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