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После отмены ЕНВД вмененщиков снимут с учета автоматом. Но об этом им не сообщат

Федеральная налоговая служба сообщила, что плательщикам ЕНВД не надо будет сниматься с учета в 2021 году, после отмены этого налога.

В письме от 21.08.2020 № СД-4-3/13544@ поясняется, что поскольку прекращение предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению ЕНВД, наступает с 1 января 2021 года, то есть после отмены главы 26.3 НК РФ, оснований для представления налогоплательщиками заявлений о снятии с учета в качестве плательщиков ЕНВД нет. Также у налоговых органов нет оснований рассылать уведомления о снятии с учета в качестве налогоплательщиков ЕНВД.

Таким образом, всех налогоплательщиков снимут с учета автоматически. Но сообщать об этом им не будут.

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