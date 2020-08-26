В 2021 году будет сплошное статистическое наблюдение над малым бизнесом. Росстат уже утвердил формы

В 2021 году Росстат будет проводить сплошное статистическое наблюдение за малым и средним бизнесом. Оно проводится раз в пять лет, согласно статье 5 Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»



По этому поводу статистическое ведомство уже утвердило два новых отчета. Приказом от 17.08.2020 № 469 утверждены формы:

№ МП-сп «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 2020 год»;

№ 1-предприниматель «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя за 2020 год».

Форму МП-сп сдаются абсолютно все юридические лица, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, являющиеся малыми предприятиями. А 1-предприниматель, соответственно, все ИП.

Представителям малого бизнеса стоит иметь ввиду, что сдача статистической отчетность является обязанностью. И, в отличии от выборочных стат.наблюдений, в сплошном наблюдении обязаны участвовать все.