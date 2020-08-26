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Половина российских семей не могут позволить себе ипотеку

Гендиректор «ДОМ.РФ» сообщил, что только половина российских семей может позволить себе взять ипотеку.

Об этом пишут на сайте «ДОМ.РФ»:

«Но мы должны понимать — ипотека это важный, но не единственный инструмент. Он не позволяет улучшать жилищные условия семьям с невысокими доходами. На сегодня ипотека доступна для 50% семей, но даже при нулевой ставке возможен рост этого показателя не более чем до 60%» — сказал Мутко.

А вот что он предлагает для решения этой проблемы:

«Для решения этой проблемы необходимо создать новый инструмент государственной жилищной политики — социальное арендное жилье. В долгосрочной перспективе — до 10% от совокупного жилого фонда. Социальная аренда — это и возможная альтернатива для выполнения накопленных обязательств перед более чем 4 млн семей „очередников“, решение проблемы ветхого и аварийного жилья», — сказал он.

При этом, он обратил внимание и на развитие инждивидуального строительства и разработку программ по его поддержке. В 2019 году 38,5 из 82 млн кв. м жилья приходится на ИЖС.

«По последним опросам, свыше 40% граждан рассматривают индивидуальное жилье как более предпочтительное „городскому“ формату», — привёл он данные ВЦИОМ.

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