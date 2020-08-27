Новые формы по регистрации компании. Что изменилось?

На портале общественного обсуждения висит проект приказа ФНС по новым формам для регистрационных действий с юридическими лицами и ИП. Что же такого нового в этих формах?
Новая нумерацияВ первую очередь, в глаза бросаются новый номера для этих форм. Не для всех, конечно, но некоторые новшества есть.
Сравним с ныне действующими, согласно приказу ФНС от 25 января 2012 г. № ММВ-7-6/25@:
- Р11001, о создании юридического лица, в новом приказе сохранила тот же код.
- Р12003, уведомление о начале реорганизации. Вобрала в себя Р12001 и Р12003.
- Р12016, заявление о завершении реорганизации. Ранее тут использовали Р16003, новый код является отсылкой к этому.
- Р13014, «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц». Это отсылка к ныне действующим Р13001 и Р14001, новая форма вобрала в себя оба этих заявления.
- Аналогично Р15016 — отсылка к Р15001 и Р16001, используемым при ликвидации компании. Новая универсальная форма будет использоваться одна.
- Р16002 — форма для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении унитарного предприятия или учреждения. Код оставили без изменений.
- Неким атавизмом смотрится форма Р17001, которая используется для сообщения сведений о юрлице, зарегистрированном до 2002 года. Но таких компаний все еще много, потому, видимо, решили пока ее оставить.
- Форма Р18002, заявление (уведомление) о регистрации международной компании. Это новое, раньше не было такого.
- Р21001, Р24001 и Р26001 — формы для регистрационных действий с ИП. Коды те же.
- То же самое и с формами для КФХ (Р24002 и Р26002) — коды оставили те же.