Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Новые формы по регистрации компании. Что изменилось?

Скачать

На портале общественного обсуждения висит проект приказа ФНС по новым формам для регистрационных действий с юридическими лицами и ИП. Что же такого нового в этих формах?

Новая нумерация

В первую очередь, в глаза бросаются новый номера для этих форм. Не для всех, конечно, но некоторые новшества есть.

Сравним с ныне действующими, согласно приказу ФНС от 25 января 2012 г. № ММВ-7-6/25@:

  • Р11001, о создании юридического лица, в новом приказе сохранила тот же код.
  • Р12003, уведомление о начале реорганизации. Вобрала в себя Р12001 и Р12003.
  • Р12016, заявление о завершении реорганизации. Ранее тут использовали Р16003, новый код является отсылкой к этому.
  • Р13014, «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц». Это отсылка к ныне действующим Р13001 и Р14001, новая форма вобрала в себя оба этих заявления.
  • Аналогично Р15016 — отсылка к Р15001 и Р16001, используемым при ликвидации компании. Новая универсальная форма будет использоваться одна.
  • Р16002 — форма для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении унитарного предприятия или учреждения. Код оставили без изменений.
  • Неким атавизмом смотрится форма Р17001, которая используется для сообщения сведений о юрлице, зарегистрированном до 2002 года. Но таких компаний все еще много, потому, видимо, решили пока ее оставить.
  • Форма Р18002, заявление (уведомление) о регистрации международной компании. Это новое, раньше не было такого.
  • Р21001, Р24001 и Р26001 — формы для регистрационных действий с ИП. Коды те же.
  • То же самое и с формами для КФХ (Р24002 и Р26002) — коды оставили те же.
Кстати, Р27001 — внесение в ЕГРИП сведений о ЕФХ, созданном до 1 января 1995 года, — решили убрать.

Attek
📌 Реклама
Регистрация медизделий по новым правилам. Мы поможем!
Разработка ТУ, проведение испытаний и помощь в получении РУ.
Узнать больше

Правила заполнения новых форм

Новые формы также будут в клеточку, как и формы образцы 2013 года. Каждой клеточке (знакоместу) соответствует один символ, будь это цифра, буква, точка, или иной знак. Для простых дробей используется косая черта /. Она должна занимать отдельную клеточку.

Для указания кодов по ОКВЭД будет использоваться три поля, разделенные точками. Каждый код, вносимый в ЕГРЮЛ, должен состоять минимум из четырех цифр. Коды брать из классификаатора ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2).

Вообще, заполнение сходно с тем, что действует сейчас. Заполнять формы нужно заглавными буквами, исправления, приписки, дописки не допускаются. Цвет шрифта черный.

При этом, разрешат двустороннюю печать, чего в данный момент не допускается.

Заявление могут удостоверить своими подписями несколько заявителей (к примеру, создание компании несколькими учредителями). Лист «Сведения о заявителе» заполняют на каждого из них.

📌 Реклама

А вот новая рекомендация:

При оформлении учредительного документа юридического лица или изменений в учредительный документ юридического лица рекомендуется учитывать следующее: левое поле должно быть не менее 3 см., левый верхний угол длиной 8 см. и шириной 6 см. должен оставаться свободным.

Что нового в заявлении по форме Р11001

Заявление по форме Р11001, для первичной регистрации, решили дополнить интересными новшествами.

  • На первой странице можно указать при помощи специального кода, что у компании есть наименование на языках народов России или на иностранных языках. Само наименование на таком языке указать в форме не получится.
  • При этом, на второй странице можно указать наименование компании на английском языке. В форме Р11001 образца 2013 года так сделать нельзя.
Страницу 3 приведем тут:

Калуга Астрал
📌 Реклама
Для ФНС и не только
Получи электронную подпись из 1С!
Узнать больше

311

Столь подробное указание реквизитов адресного объекта должно прекратить такие чудовищные адреса в ЕГРЮЛ, как Город, Улица, дом, номер дома, корпус, номер корпуса, этаж, помещение, комната, офис. А в ЕГРЮЛ это выглядит, к примеру, Москва, Улица Покровка, дом 21, корпус 1, эт/пом/ком/оф 3,3,44,512А.

Заполнять адрес нужно будет в соответствии с Государственным адресным реестром.

Окончательно утвердилось обязательное указание адреса электронной почты.

Также появилась возможность указать использование обществом типового устава, посредством указания номера используемого устава (их вводили 36). А еще можно указать, что учредители общества заключили корпоративный договор. И наличие нескольких директоров. В сведениях об учредителях можно будет указывать о правомочиях участника, обозначенных в корпоративном договоре.

Калуга Астрал
📌 Реклама
Астрал.СКРИН
Проверка контрагента: надежность, безопасность, знания
Узнать больше

Интересен лист «З» заявления об указании обстоятельств, которые являются основанием для ограничения доступа к сведениям о юридическом лице. В остальном форма заявления примерно та же.

Образец новой формы Р11001 из проекта приказа ФНС мы прикрепили во вложении.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама