Новые формы по регистрации компании. Что изменилось?

На портале общественного обсуждения висит проект приказа ФНС по новым формам для регистрационных действий с юридическими лицами и ИП. Что же такого нового в этих формах?

Новая нумерация

В первую очередь, в глаза бросаются новый номера для этих форм. Не для всех, конечно, но некоторые новшества есть.

Сравним с ныне действующими, согласно приказу ФНС от 25 января 2012 г. № ММВ-7-6/25@:

Р11001, о создании юридического лица, в новом приказе сохранила тот же код.

Р12003, уведомление о начале реорганизации. Вобрала в себя Р12001 и Р12003.

Р12016, заявление о завершении реорганизации. Ранее тут использовали Р16003, новый код является отсылкой к этому.

Р13014, «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц». Это отсылка к ныне действующим Р13001 и Р14001, новая форма вобрала в себя оба этих заявления.

Аналогично Р15016 — отсылка к Р15001 и Р16001, используемым при ликвидации компании. Новая универсальная форма будет использоваться одна.

Р16002 — форма для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении унитарного предприятия или учреждения. Код оставили без изменений.

Неким атавизмом смотрится форма Р17001, которая используется для сообщения сведений о юрлице, зарегистрированном до 2002 года. Но таких компаний все еще много, потому, видимо, решили пока ее оставить.

Форма Р18002, заявление (уведомление) о регистрации международной компании. Это новое, раньше не было такого.

Р21001, Р24001 и Р26001 — формы для регистрационных действий с ИП. Коды те же.

То же самое и с формами для КФХ (Р24002 и Р26002) — коды оставили те же.

Кстати, Р27001 — внесение в ЕГРИП сведений о ЕФХ, созданном до 1 января 1995 года, — решили убрать.