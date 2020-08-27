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Каждый может получить диплом по международной финансовой отчетности. Как?

Всем тем, кто заинтересован в своем профессиональном развитии, увеличении з/п, получении конкурентных преимуществ на рынке труда!

Приглашаем вас в Академию PwC на программы подготовки к экзамену ДипИФР! Разработанные экспертами PwC, они проходят в формате вебинаров и доступны слушателям из любого уголка России.

Вас ждёт интенсивное погружение в практику, реальные работающие инструменты и полезные знания от практиков, лучших в своей отрасли!

Остались сомнения? Развейте их на наших бесплатных онлайн-встречах 9-го и 21-го сентября! Ждём вас!

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Просто оставляете заявку, менеджеры Клерка с вами свяжутся и проконсультируют по всем вопросам, также можете изучить все преимущества подписки по ссылке.
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