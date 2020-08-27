Названы самые богатые женщины России по версии Forbes

Названы самые богатые женщины России по версии журнала Forbes. Первое место, в очередной раз, за Еленой Батуриной.
- На первом месте Елена Батурина, глава компании Inteco. Ее состояние в этом году возросло на $100 млн и составило $1,3 млрд.
- На втором — основатель Wildberries Татьяна Бакальчук, ее состояние составило $1,1 млрд.
- Третье место — Екатерина Федун, дочь владельца «Спартака» Леонида Федуна, состояние $700 млн.
Батурина сохраняет первое место уже который год.
Суммарное состояние 25 наиболее богатых женщин страны выросло до $10,7 млрд.
По материалам Forbes.