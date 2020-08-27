Ещё 50 миллиардов направит правительство на расселение аварийного жилья

На расселение аварийного жилья правительство дополнительно выделит 50 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».
Как считает премьер-министр Михаил Мишустин, выделенная сумма позволит расселить более 1 млн кв.м аварийного жилья.
Решать проблему ускоренными темпами — поручение президента. Сейчас по официальным данным в России расселено более 1,3 млн кв.м аварийного жилья и более 85 тыс. человек.
В планах до 2024 года — около 9,5 млн кв.м аварийного жилья, в котором проживают 530 тыс. человек. На эти цели предусматривается выделение 507 млрд руб., из которых 431 млрд — средства федерального бюджета (оставшуюся часть программы софинансируют регионы).