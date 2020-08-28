ФНС напомнила: ЕНВД нельзя уменьшить из-за нерабочих дней

ФНС в письме № СД-4-3/13223 от 17.08.2020 г. пояснила, как считать ЕНВД за нерабочие дни, которые были объявлены из-за коронавируса.

Вывод, сделанный налоговиками — нельзя уменьшить налог из-за этих дней. Дело в том, что учитывать фактическое количество дней ведения бизнеса можно только при постановке на учет или снятия с учета плательщика ЕНВД. Других случаев законом не предусмотрено.

Однако ФНС напомнила, что организации и ИП, являющиеся субъектами малого и среднего бизнеса, указанные в соответствующем реестре, освобождены от уплаты ЕНВД за II квартал 2020 года, если осуществляют деятельность в наиболее пострадавших из-за пандемии отраслях.