Разработан новый порядок электронной регистрации юрлиц и ИП

На федеральном портале появился текст проекта, которым утвержден порядок взаимодействия с регистрирующим органом при направлении документов, необходимых для госрегистрации юрлиц и ИП, в форме электронных документов, а также требования к формированию таких электронных документов.

Речь, в том числе, идет о регистрации через МФЦ, через сайт госуслуг, сервис ФНС и его мобильную версию.

Отмечается, что датой получения регистрирующим органом электронных документов, необходимых для регистрации, является дата, указанная в расписке в получении документов.

Необходимые для государственной регистрации заявление, уведомление, сообщение формируются в виде файла формата xls (xlsx), tif, pdf. Остальные документы формируются в виде файлов tif, pdf.с отсканированными с бумажных носителей образами документов.

Формирование документов в формате tif должно осуществляться с учетом следующих требований:

формат изображения — BW;

разрешение — 300 * 300dpi;

глубина цвета — 1 бит;

формат готового файла — многостраничный tif.

Документы на бумажных носителях, содержащие несколько листов, сканируются в один файл.

Формирование документов при направлении через мобильное приложение может осуществляться в формате jpeg.

Электронные документы упаковываются в один архивный файл формата zip и отправляются в регистрирующий орган.