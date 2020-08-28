Разработан новый порядок электронной регистрации юрлиц и ИП

На федеральном портале появился текст проекта, которым утвержден порядок взаимодействия с регистрирующим органом при направлении документов, необходимых для госрегистрации юрлиц и ИП, в форме электронных документов, а также требования к формированию таких электронных документов.
Речь, в том числе, идет о регистрации через МФЦ, через сайт госуслуг, сервис ФНС и его мобильную версию.
Отмечается, что датой получения регистрирующим органом электронных документов, необходимых для регистрации, является дата, указанная в расписке в получении документов.
Необходимые для государственной регистрации заявление, уведомление, сообщение формируются в виде файла формата xls (xlsx), tif, pdf.
Остальные документы формируются в виде файлов tif, pdf.с отсканированными с бумажных носителей образами документов.
Формирование документов в формате tif должно осуществляться с учетом следующих требований:
- формат изображения — BW;
- разрешение — 300 * 300dpi;
- глубина цвета — 1 бит;
- формат готового файла — многостраничный tif.
Документы на бумажных носителях, содержащие несколько листов, сканируются в один файл.
Формирование документов при направлении через мобильное приложение может осуществляться в формате jpeg.
Электронные документы упаковываются в один архивный файл формата zip и отправляются в регистрирующий орган.